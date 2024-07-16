Politico: Более 60 евродепутатов требуют забрать у Венгрии право голоса в ЕС

Шестьдесят три депутата Европарламента требуют от руководства Европейского Союза лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за действий венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Текст письма оказался в распоряжении Politico, сообщает "Европейская правда".

Свое письмо евродепутаты направили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европарламента Роберте Метсоле.

В нем они заявили, что премьер-министр Венгрии "уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председательствующего в Совете (Евросоюза. – Ред.)", в частности "намеренно искажал свои полномочия" во время визитов в Россию и Китай.

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"Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Совете, поскольку практика показала, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта", – добавили евродепутаты.

Письмо подписали депутаты Европарламента из ряда стран и парламентских групп, в частности Европейской народной партии, Renew Europe и "Зеленых".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречат договорам ЕС. По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии.

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