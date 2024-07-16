Швеция готовит помощь пострадавшим в результате удара РФ по "Охматдету"

Правительство Швеции готовит решение о выделении дополнительных 5 миллионов шведских крон (более 470 тысяч долларов) в виде срочной гуманитарной помощи для пострадавших в результате ракетного обстрела детской больницы "Охматдет" 8 июля.

Об этом сообщает пресс-служба шведского правительства, пишет "Европейская правда".

Эта поддержка будет направлена через ЮНИСЕФ и пойдет непосредственно пострадавшим детям и их семьям.

"Еще одна гуманитарная граница была нарушена, когда российские ракеты нацелились на больных детей. Швеция выступает вместе с Украиной против этих ужасных атак", – заявил министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл.

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Как указано, в ближайшее время ЮНИСЕФ предоставит денежную помощь семьям 627 детей, которые находились в больнице во время атаки, в размере примерно 2 800 шведских крон (264 доллара) на человека.

ЮНИСЕФ также окажет помощь в восстановлении больницы, но ожидает оценку потребностей больницы и местных властей.

Сообщалось, что посольство Германии уточняет потребности и начинает готовить помощь для пациентов детской больницы "Охматдет" и самой больницы, куда в понедельник попала российская ракета.

Чехия также выразила готовность принять на лечение детей из разрушенного Россией "Охматдета".

Литва уже перечислила 1 млн евро на восстановление "Охматдета" после удара РФ.