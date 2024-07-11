Чехия готова принять на лечение детей из разрушенного Россией "Охматдета"

Чешские власти предложили Украине принять у себя детей, которые получили ранения или находились на лечении в детской больнице "Охматдет" в Киеве, куда на этой неделе попала российская ракета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало издание Novinky.

Пресс-секретарь офиса президента Чехии Ева Градкова отметила, что Петр Павел во время встречи с Владимиром Зеленским обсуждал помощь в лечении детей из "Охматдета", но не привела подробностей.

Уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный уточнил, что насущной необходимости разместить украинских детей в чешских больницах нет, но несколько семей рассматривают такую возможность. Он добавил, что ситуация прояснится в течение нескольких недель.

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По словам Копечного, чешские представители также предлагали Украине финансовую гуманитарную помощь на ремонт разрушенного здания "Охматдета" и медикаменты. "Они выразили большую благодарность за быструю помощь и сейчас уточняют, чем именно мы можем быть полезными", – добавил он.

В Министерстве здравоохранения Чехии заявили, что сейчас ждут от украинских коллег обобщения их потребностей и уточнения, какие именно материалы, медикаменты или оборудование им нужны.

Ранее сообщалось, что принять украинских детей, которые лечились в киевской детской больнице "Охматдет", готовы три больницы в Германии. Свою помощь также предлагала Словакия.

В то же время Литва перечислила 1 миллион евро на восстановление "Охматдета", а заместитель главы представительства ЕС в Украине заявил, что Евросоюз поможет с восстановлением больницы.