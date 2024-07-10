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Литва перечислила 1 млн евро на восстановление "Охматдета" после удара РФ

Новости — Среда, 10 июля 2024, 14:30 — Мария Емец

Литва перечислила 1 миллион евро на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, куда во время массированной атаки 8 июля попала российская ракета, и других пострадавших больниц.

Как пишет "Европейская правда", об этом 10 июля объявила премьер Ингрида Шимоните.

"Правительство только что выделило 1 млн евро на поддержку восстановления детской больницы "Охматдет" в Киеве и других медицинских учреждений, которые варварски и умышленно обстреляла Россия", – заявила Шимоните. 

"Единственный способ остановить государство-террориста – это увеличение поддержки для победы Украины. Единственный справедливый способ поддержать восстановление Украины – это заставить агрессора заплатить", – добавила она.

Напомним, ранее заместитель главы представительства ЕС в Украине заявил, что Евросоюз поможет с восстановлением "Охматдета".

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем осудил атаку и предложил принять на лечение пациентов "Охматдета".

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что немецкая сторона готова принять к себе на лечение украинских детей после удара России по детской больнице "Охматдет".

Главный соперник венгерского премьера Виктора Орбана после атаки на "Охматдет" анонсировал сбор помощи и свою поездку в Украину с партией медоборудования.

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