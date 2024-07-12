Укр Рус Eng

Посольство Германии взялось за помощь пациентам "Охматдета"

Новости — Пятница, 12 июля 2024, 13:26 — Мария Емец

Посольство Германии уточняет потребности и начинает готовить помощь для пациентов детской больницы "Охматдет" и самой больницы, куда в понедельник попала российская ракета.

Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер, пишет "Европейская правда".

Егер сообщил, что посольство сформировало рабочую группу, которая начинает организовывать помощь для пациентов "Охматдета" и для восстановления работы больницы.

"Сейчас задача состоит в том, чтобы позаботиться о детях, переведенных в другие больницы, и как можно быстрее восстановить работу "Охматдета", – отметил он.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения ФРГ заявило, что университетские больницы в Грайфсвальде и Ростоке, а также берлинская клиника "Шарите" готовы принять пациентов из "Охматдета".

Чехия также выразила готовность принять на лечение детей из разрушенного Россией "Охматдета".

Литва уже перечислила 1 млн евро на восстановление "Охматдета" после удара РФ.

В четверг главный соперник Орбана посетил "Охматдет" и упрекнул премьера Венгрии за поездки к диктаторам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ
Реклама: