Посольство Германии взялось за помощь пациентам "Охматдета"
Посольство Германии уточняет потребности и начинает готовить помощь для пациентов детской больницы "Охматдет" и самой больницы, куда в понедельник попала российская ракета.
Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер, пишет "Европейская правда".
Егер сообщил, что посольство сформировало рабочую группу, которая начинает организовывать помощь для пациентов "Охматдета" и для восстановления работы больницы.
Робоча група Посольства організовує допомогу для дитячої лікарні «Охматдит», в яку влучила російська ракета. Зараз завдання полягає в тому, щоб подбати про дітей, переведених до інших лікарень, і якнайшвидше відновити роботу «Охматдиту». pic.twitter.com/5FpC0aDyuQРеклама:– Martin Jaeger (@MJaegerT) July 12, 2024
"Сейчас задача состоит в том, чтобы позаботиться о детях, переведенных в другие больницы, и как можно быстрее восстановить работу "Охматдета", – отметил он.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения ФРГ заявило, что университетские больницы в Грайфсвальде и Ростоке, а также берлинская клиника "Шарите" готовы принять пациентов из "Охматдета".
Чехия также выразила готовность принять на лечение детей из разрушенного Россией "Охматдета".
Литва уже перечислила 1 млн евро на восстановление "Охматдета" после удара РФ.
В четверг главный соперник Орбана посетил "Охматдет" и упрекнул премьера Венгрии за поездки к диктаторам.