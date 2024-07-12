Посольство Германии взялось за помощь пациентам "Охматдета"

Посольство Германии уточняет потребности и начинает готовить помощь для пациентов детской больницы "Охматдет" и самой больницы, куда в понедельник попала российская ракета.

Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер, пишет "Европейская правда".

Егер сообщил, что посольство сформировало рабочую группу, которая начинает организовывать помощь для пациентов "Охматдета" и для восстановления работы больницы.

Робоча група Посольства організовує допомогу для дитячої лікарні «Охматдит», в яку влучила російська ракета. Зараз завдання полягає в тому, щоб подбати про дітей, переведених до інших лікарень, і якнайшвидше відновити роботу «Охматдиту». pic.twitter.com/5FpC0aDyuQ Реклама: July 12, 2024

"Сейчас задача состоит в том, чтобы позаботиться о детях, переведенных в другие больницы, и как можно быстрее восстановить работу "Охматдета", – отметил он.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения ФРГ заявило, что университетские больницы в Грайфсвальде и Ростоке, а также берлинская клиника "Шарите" готовы принять пациентов из "Охматдета".

Чехия также выразила готовность принять на лечение детей из разрушенного Россией "Охматдета".

Литва уже перечислила 1 млн евро на восстановление "Охматдета" после удара РФ.

В четверг главный соперник Орбана посетил "Охматдет" и упрекнул премьера Венгрии за поездки к диктаторам.