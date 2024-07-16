Швеція готує допомогу постраждалим внаслідок удару РФ по "Охматдиту"

Уряд Швеції готує рішення про виділення додаткових 5 мільйонів шведських крон (понад 470 тисяч доларів) у вигляді термінової гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня.

Про це повідомляє пресслужба шведського уряду, пише "Європейська правда".

Ця підтримка буде спрямована через ЮНІСЕФ і піде безпосередньо постраждалим дітям та їхнім сім'ям.

"Ще одна гуманітарна межа була порушена, коли російські ракети націлилися на хворих дітей. Швеція виступає разом з Україною проти цих жахливих атак", – заявив міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл.

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Як зазначено, найближчим часом ЮНІСЕФ надасть грошову допомогу сім'ям 627 дітей, які перебували в лікарні під час атаки, у розмірі приблизно 2 800 шведських крон (264 долари) на особу.

ЮНІСЕФ також надасть допомогу у відновленні лікарні, але очікує на оцінку потреб лікарні та місцевої влади.

Повідомляли, що посольство Німеччини уточнює потреби та починає готувати допомогу для пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит" і самої лікарні, куди у понеділок влучила російська ракета.

Чехія також висловила готовність прийняти на лікування дітей зі зруйнованого Росією "Охматдиту".

Литва вже перерахувала 1 млн євро на відновлення "Охматдиту" після удару РФ.