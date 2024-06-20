Парламент Словакии одобрил противоречивую реформу общественного вещателя

Словацкий парламент 20 июня одобрил план правительства Роберта Фицо по реформированию общественного вещания страны, что, по мнению критиков, приведет к установлению полного контроля над СМИ со стороны власти.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

За реформу общественного вещания Словакии проголосовали 78 депутатов правительственной коалиции из 150 членов парламента. Оппозиция бойкотировала голосование в знак протеста.

Реформа, одобренная правительством в апреле, предусматривает ликвидацию нынешнего юридического лица общественного вещателя – Радио и телевидение Словакии (RTVS) – и замену его на Словацкое телевидение и радио (SRTV).

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Генерального директора этого вещателя выберет совет, девять членов которого будут назначать Министерство культуры и парламент – хотя полномочия нынешнего руководителя RTVS Любоша Махая истекают в 2027 году.

Критики считают, что эти изменения позволят правительству Словакии взять общественный вещатель под контроль, уволив неугодных работников и назначив лояльного генерального директора.

Против реформы устраивали неоднократные протесты, в которых участвовали словацкие журналисты и оппозиция.

Фицо не раз обвинял RTVS в необъективности, а в ноябре 2023 года объявил бойкот четырем оппозиционным словацким СМИ, которых обвинил во "враждебной политической позиции".