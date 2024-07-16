Премьер Литвы Шимоните осталась в должности

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните продолжит занимать должность после того, как литовский Сейм выразил ей вотум доверия во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

После недавней инаугурации президента Гитанаса Науседы Шимоните "вернула" президенту полномочия правительства, как этого требует законодательство, после чего он должен был назначить нового премьер-министра.

Науседа в ответ внес в Сейм кандидатом на должность премьера Шимоните, которая, к слову, была его соперницей на президентских выборах.

Реклама:

В общем 69 депутатов проголосовали за то, чтобы Шимоните осталась на посту премьер-министра, 30 проголосовали против, а 25 воздержались.

После этого голосования премьер должна будет согласовать состав нового правительства с президентом.

Во вторник Науседа намекнул, что "тот или иной" министр нынешнего кабинета может быть заменен, и сказал, что он особенно критикует министров сельского хозяйства и здравоохранения.

Науседа принял присягу в пятницу, 12 июля, и официально приступил к исполнению полномочий.

Он победил во втором туре президентских выборов в Литве с более чем 74% голосов. Шимоните получила 24%.