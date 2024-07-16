Прем’єрка Литви Шимоніте залишилась на посаді

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте продовжить обіймати посаду після того, як литовський Сейм висловив їй вотум довіри у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Після нещодавньої інавгурації президента Гітанаса Науседи Шимоніте "повернула" президенту повноваження уряду, як цього вимагає законодавство, після чого він мав призначити нового прем’єр-міністра.

Науседа у відповідь вніс до Сейму кандидатом на посаду прем’єра Шимоніте, яка, до слова, була його суперницею на президентських виборах.

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Загалом 69 депутатів проголосували за те, щоб Шимоніте залишилася на посаді прем'єр-міністра, 30 проголосували проти, а 25 утрималися.

Після цього голосування прем'єрка повинна буде узгодити склад нового уряду з президентом.

У вівторок Науседа натякнув, що "той чи інший" міністр нинішнього кабінету може бути замінений, і сказав, що він особливо критикує міністрів сільського господарства та охорони здоров'я.

Науседа склав присягу в п’ятницю, 12 липня, й офіційно приступив до виконання повноважень.

Він переміг у другому турі президентських виборів у Литві із понад 74% голосів. Шимоніте отримала 24%.