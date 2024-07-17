Politico: Закрытая социология демократов показала провальные результаты Байдена

Альтернативные кандидаты в президенты от Демократической партии, в том числе вице-президент Камала Харрис, имеют лучшие рейтинги, чем президент Джо Байден, среди избирателей в семи ключевых штатах, которые традиционно определяют результаты выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты закрытого опроса демократов от BlueLabs Analytics, о которых стало известно Politico.

Опрос на основе интервью с более 15 тысяч избирателей в семи ключевых штатах свидетельствуют, что альтернативные кандидаты от Демократической партии опережают президента Байдена в среднем на три пункта.

Практически каждый из кандидатов показывает лучшие результаты, чем Байден, в том числе и вице-президент Камала Харрис. Последняя, впрочем, отстает от среднего показателя других альтернативных кандидатов.

Реклама:

Эти данные доказывают, что лучшие шансы победить Трампа будет иметь новый кандидат от демократов, а не Джо Байден.

Потенциальными кандидатами с наибольшей поддержкой являются сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Мэриленда Уэс Мур, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Мичигана Гретчен Уитмер. Все четверо опередили Байдена примерно на 5 пунктов в ключевых штатах.

Эти данные подтверждают взгляды некоторых стратегов, что слепое объединение демократов вокруг Харрис было бы такой же большой ошибкой, как и слепая поддержка переизбрания Байдена. Почти вдвое больше избирателей считают, что делегаты должны номинировать лучшего кандидата, а не выбирать следующего в очереди.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.

Президент Байден допустил возможное снятие с президентских выборов разве что по состоянию здоровья.

По данным СМИ, отдельные крупные доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.

Некоторые советники из окружения президента США обсуждают, как убедить его выйти из гонки.