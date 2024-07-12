СМИ: Доноры заморозили $90 млн на кампанию Байдена, пока он не снимается с выборов

Отдельные крупные доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом The New York Times рассказали два информированных источника.

Замороженные взносы должны были быть направлены в Байденовый Future Forward, "комитет политического действия" (PAC) – это освобожденные от налогообложения организации, которые используют политики в США для финансирования кампаний.

По данным NYT, некоторые среди замороженных сумм являются "восьмизначными", то есть превышают десять миллионов долларов.

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С начала избирательной кампании Future Forward уже выделила 250 миллионов долларов на телевизионную и цифровую рекламу в пользу Байдена, поэтому замораживание финансирования является ощутимым ударом по его кампании.

О нем стало известно в то время, когда некоторые советники из окружения президента США обсуждают, как убедить его выйти из гонки. В то же время сам он отвергает спекуляции относительно собственного возраста и здоровья.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN, на которых он выглядел крайне уставшим.

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