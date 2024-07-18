В Минобразования заявили, что Литва готова продолжать поддержку украинских студентов

Министерство образования Украины заявило, что Литва будет продолжать поддержку украинских студентов и учащихся, получающих образование в стране.

Об этом сообщила пресс-служба украинского Минобразования, пишет "Европейская правда".

Как указано, накануне министр образования и науки Украины Оксен Лисовой обсудил с литовскими коллегами условия продолжения поддержки украинских студентов и дальнейшую наработку совместных решений.

Он отметил, что пока из-за развязанной РФ войны существуют угрозы жизни людей и трудности с энергетикой, Украина будет нуждаться в помощи партнеров.

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"Мы просим международных партнеров сохранить все нынешние программы поддержки как для тех украинских учеников и студентов, которые уже находятся в Литве, так и для возможных новоприбывших в будущем", – отметил Лисовой.

В свою очередь министр образования, науки и спорта Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене отметила, что ее страна остается преданной поддержке Украины.

"Украинские ученики и студенты, которые уже находятся в Литве, будут иметь неизменные условия поддержки", – сказала она.

В Минобразования добавили, что для украинских студентов, которые сейчас учатся в литовских вузах остаются те же условия обучения и поддержки до завершения их обучения.

Кроме того, украинским ученикам, которые сейчас учатся в литовских школах, предоставляется возможность поступать в вузы Литвы на равных условиях с литовскими учениками. В то же время для украинских абитуриентов не нужно сдавать экзамен по литовскому языку.

Для украинских учеников, которые находятся в Литве, но продолжают учиться дистанционно в украинских школах и не учатся в литовской системе образования, а также студентов магистратуры, существуют специальные стипендии иностранным гражданам для поступления в литовские высшие учебные заведения.

Министры договорились продолжать поиск возможностей для увеличения количества таких стипендий, а также приоритезацию для поступающих из Украины.

Сейчас в литовских вузах учится тысяча студентов из Украины.

В то же время Литва готова не только продолжать нынешнюю поддержку, но и создавать новые возможности для помощи украинским соискателям образования.

Ранее на этой неделе стало известно, что правительство Литвы больше не будет покрывать расходы на обучение для украинских студентов. В Министерстве образования Литвы объяснили, что таким было желание украинской стороны.

Напомним, недавно Литва передала новую партию военной помощи Украине, включая средства противодействия дронам, а также перечислила 1 млн евро на восстановление "Охматдета" после ракетного удара России.