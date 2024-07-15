Правительство Литвы прекратит бесплатное обучение украинских студентов по желанию Украины

Правительство Литвы больше не будет покрывать расходы на обучение для украинских студентов, но некоторые университеты и колледжи заявляют, что те все еще смогут учиться бесплатно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

С 2022 года Литва позволила украинцам, бежавшим от войны, учиться в своих высших учебных заведениях бесплатно.

Студенты, которые уже поступили на обучение, смогут закончить его бесплатно, но с сентября этого года эта схема не будет доступна для новых студентов из Украины.

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В Министерстве образования Литвы объяснили, что организуют все меры помощи гражданам Украины, проживающим в Литве, "в ответ на потребности украинского государства, в сотрудничестве и без поощрения оттока мозгов из Украины".

"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другое место", – добавили в министерстве.

С этого года украинцы, получившие среднее образование и сдавшие выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам поступления, что и граждане Литвы, и смогут подаваться на бюджетные места в государственных университетах и колледжах.

Несмотря на решение правительства, некоторые высшие учебные заведения – Вильнюсский колледж, Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса и Университет Витовта Великого в Каунасе – решили продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов.

Вильнюсский колледж решил полностью финансировать обучение всех граждан Украины, поступивших в этом году, а также, по возможности, предоставлять бесплатные общежития и стипендии.

Вильнюсский технический университет планирует покрывать 40% стоимости обучения граждан Украины, а Университет Витовта Великого планирует предоставлять частичные стипендии для покрытия расходов на обучение и частично возмещать плату за общежитие.

Напомним, недавно Литва передала новую партию военной помощи Украине, включая средства противодействия дронам, а также перечислила 1 млн евро на восстановление "Охматдета" после ракетного удара России.