У Міносвіти заявили, що Литва готова продовжувати підтримку українських студентів

Міністерство освіти України заявило, що Литва продовжуватиме підтримку українських студентів та учнів, які здобувають освіту в країні.

Про це повідомила пресслужба українського Міносвіти, пише "Європейська правда".

Як зазначено, напередодні міністр освіти і науки України Оксен Лісовий обговорив з литовськими колегами умови продовження підтримки українських студентів і подальше напрацювання спільних рішень.

Він зазначив, що допоки через розв'язану РФ війну існують загрози життю людей та труднощі з енергетикою, Україна потребуватиме допомоги партнерів.

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"Ми просимо міжнародних партнерів зберегти всі теперішні програми підтримки як для тих українських учнів і студентів, які вже перебувають у Литві, так і для можливих новоприбулих в майбутньому", – зазначив Лісовий.

Своєю чергою міністерка освіти, науки та спорту Литви Радвіле Моркунайте-Мікуленене наголосила, що її країна залишається відданою підтримці України.

"Українські учні і студенти, які вже перебувають у Литві, матимуть незмінні умови підтримки", – сказала вона.

У Міносвіти додали, що для українських студентів, які зараз навчаються в литовських вишах залишаються ті ж умови навчання і підтримки до завершення їхнього навчання.

Крім того, українським учням, які зараз навчаються в литовських школах, надається можливість вступати у виші Литви на рівних умовах з литовськими учнями. Водночас для українських вступників не потрібно складати іспит з литовської мови.

Для українських учнів, які перебувають у Литві, але продовжують вчитися дистанційно в українських школах і не навчаються в литовській системі освіти, а також студентів магістратури, існують спеціальні стипендії іноземним громадянам для вступу в литовські вищі навчальні заклади.

Міністри домовились продовжувати пошук можливостей для збільшення кількості таких стипендій, а також пріоритезацію для вступників з України.

Наразі в литовських вишах навчається тисяча студентів з України.

Водночас Литва готова не тільки продовжувати теперішню підтримку, а й створювати нові можливості для допомоги українським здобувачам освіти.

Раніше цього тижня стало відомо, що уряд Литви більше не покриватиме витрати на навчання для українських студентів. У Міністерстві освіти Литви пояснили, що це було бажання української сторони.

Нагадаємо, нещодавно Литва передала нову партію військової допомоги Україні, включно із засобами протидії дронам, а також перерахувала 1 млн євро на відновлення "Охматдиту" після ракетного удару Росії.