В Чехии осудили первого человека за нарушение антироссийских санкций

Бизнесмен российского происхождения Владимир Лихутин стал первым жителем Чехии, официально осужденным за нарушение антироссийских санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

В мае 2022 года бизнесмен из Теплице пытался тайно вывезти в Россию три автомобиля премиум-класса Mercedes-Benz, Audi и BMW. В то же время экспорт из ЕС в РФ автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро, за исключением машин скорой помощи, запрещен с марта 2022 года.

Согласно вердикту суда, который вступил в силу, Лихутин за совершенное правонарушение должен выплатить штраф в размере 300 тысяч крон. Ему запретили торговать автотранспортными средствами в течение следующих 20 месяцев.

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Также он обязан выплатить государству примерно 132 тысячи евро, которые он получил от российских клиентов в качестве авансовых платежей за указанные транспортные средства.

Другие похожие дела находятся на стадии расследования в Чехии. По словам прокуроров, расследования являются длительными, поскольку необходимо также международное сотрудничество.

Напомним, Чехия продвигает ограничения передвижений "дипломатов" из России в Шенгенской зоне.

А на днях Чехия после российского удара по "Охматдету" передала России, что они – "мусор человечества".