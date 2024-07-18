Соратницу Макрона переизбрали спикером Национальной ассамблеи

Новый состав Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции – по итогам трех туров голосования переизбрал спикером Яэль Брон-Пиве, соратницу президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Голосование за спикера в Национальной ассамблее происходило традиционным "бумажным" способом и продолжалось более 5 часов – с 15:00 по парижскому времени. На определение победителя понадобилось три тура.

В первом туре голосования, в котором соревновались 6 кандидатов, впереди оказался представитель коммунистов, прошедших в парламент в составе блока левых "Новый народный фронт", Андре Шассень – за него отдали 200 голосов. Вторым оказался Себастьен Шеню от правопопулистского "Национального объединения", а Брон-Пиве – третьей со 124 голосами.

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Однако во втором туре картина существенно изменилась – вперед вырвалась Брон-Пиве с результатом 210 голосов, опередив Шассеня на восемь голосов. На третьем месте оказался Шеню со 143 голосами, на четвертом – Шарль де Курсон из центристской группы Liot, которого поддержали 12 депутатов. Последний после этого заявил, что выходит из гонки.

В решающем туре, где достаточно было простого, а не абсолютного большинства, Брон-Пиве получила 220 голосов. За Андре Шассеня отдали 207 голосов, а за Шеню – 141.

Напомним, Яэль Брон-Пиве приезжала в Киев в марте 2024 года, чтобы выразить поддержку Украине.

Как известно, 16 июля президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя. В тот же день три из четырех сил из левого блока "Новый народный фронт" определились с кандидатом на должность премьер-министра.

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