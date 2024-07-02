Нидерланды вскоре начнут поставки F-16 в Украину

Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

Об этом заявила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен, сообщает "Европейская правда".

В письме в парламент 1 июля Оллонгрен отметила, что необходимые разрешения на поставку самолетов в Украину предоставлены.

"В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первого самолета", – написала Оллонгрен.

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Она отказалась уточнить какие-либо детали относительно поставки из соображений безопасности. "Оперативная безопасность остается ведущей в принятии решения о том, обнародовать ли информацию", – пояснила Оллонгрен.

Примечательно, что министр написала свое письмо накануне смены правительства Нидерландов. 2 июля правительство Марка Рютте, включая Оллонгрен завершит работу, а примет присягу кабинет Дика Схофа.

Недавно Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 от ее государства будут переданы Украине уже этим летом – сразу после того, как поставки самолетов начнет Дания.

Президент Владимир Зеленский 16 июня заявлял, что датские истребители начнут прибывать в Украину в ближайшее время.