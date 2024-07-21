Байден поговорил с фон дер Ляйен после ее переизбрания главой Еврокомиссии

Новоизбранный президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден накануне провели телефонный разговор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно сообщению, Байден поздравил фон дер Ляйен переизбранием на второй срок.

Кроме того, во время разговора речь шла о поддержке Украины и усилиях, направленных на привлечение России к ответственности за ее агрессию.

Реклама:

В свою очередь фон дер Ляйен написала в X (Twitter), что США и Европейский союз сталкиваются с общими вызовами – в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Президент Байден, благодарю вас за теплые поздравления с моим переизбранием во время нашего сегодняшнего телефонного разговора", – добавила она.

В четверг Фон дер Ляйен переизбрали председателем Еврокомиссии голосами 401 депутата Европарламента.

В своей предвыборной программе она пообещала сделать упор на оборонной политике Европейского Союза, способствовать его конкурентоспособности и интеграции Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Больше о назначении нового руководства Евросоюза читайте в материале "ЕвроПравды".