Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии

Европейский парламент на заседании в четверг, 18 июля, переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За назначение фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат Европарламента, против – 284.

Голосование было тайным, поэтому до последнего не было известно, удастся ли главе Еврокомиссии получить достаточно поддержки для переназначения.

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Представители еврогруппы "Левых" перед тем предлагали отложить голосование за фон дер Ляйен, сославшись на решение Суда ЕС относительно ее роли в закупке вакцин против коронавируса, но подавляющее большинство депутатов выступило против.

В своей предвыборной программе фон дер Ляйен пообещала сделать упор на оборонной политике Европейского Союза, а также ввести новые должности в Еврокомиссии – в частности, комиссаров по вопросам обороны, строительства жилья, Средиземноморского региона и рыболовства.

Она также пообещала способствовать конкурентоспособности Евросоюза и интеграции в него Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должности председателя Европейской комиссии согласовали лидеры ЕС на неформальном саммите в конце июня, вместе с другими топ-чиновниками Евросоюза.

Назначение фон дер Ляйен еще не означает начала работы нового состава Еврокомиссии: Европарламент должен одобрить кандидатуры всех комиссаров, на что могут уйти недели.

В 2019 году Еврокомиссия начала работу 1 декабря.

Больше о назначении нового руководства Евросоюза читайте в материале "ЕвроПравды".