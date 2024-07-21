Байден поговорив із фон дер Ляєн після її переобрання головою Єврокомісії

Новообрана президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Джо Байден напередодні провели телефонну розмову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Згідно з повідомленням, Байден привітав фон дер Ляєн переобранням на другий термін.

Крім того, під час розмови йшлося про підтримку України та зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за її агресію.

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Своєю чергою фон дер Ляєн написала в X (Twitter), що США і Європейський союз стикаються зі спільними викликами – в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Президенте Байден, дякую вам за теплі привітання з моїм переобранням під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови", – додала вона.

У четвер Фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії голосами 401 депутата Європарламенту.

У своїй передвиборчій програмі вона пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці Європейського Союзу, сприяти його конкурентоспроможності й інтеграції України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Більше про призначення нового керівництва Євросоюзу читайте в матеріалі "ЄвроПравди".