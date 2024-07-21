Байден поговорив із фон дер Ляєн після її переобрання головою Єврокомісії
Новообрана президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Джо Байден напередодні провели телефонну розмову.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Згідно з повідомленням, Байден привітав фон дер Ляєн переобранням на другий термін.
Крім того, під час розмови йшлося про підтримку України та зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за її агресію.
Своєю чергою фон дер Ляєн написала в X (Twitter), що США і Європейський союз стикаються зі спільними викликами – в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Президенте Байден, дякую вам за теплі привітання з моїм переобранням під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови", – додала вона.
У четвер Фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії голосами 401 депутата Європарламенту.
У своїй передвиборчій програмі вона пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці Європейського Союзу, сприяти його конкурентоспроможності й інтеграції України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.
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