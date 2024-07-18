Фон дер Ляйен назвала приоритетом для своего второго срока вступление Украины в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что интеграция Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС станет приоритетом ее второго срока.

Об этом она сказала в речи в Европейском парламенте в четверг, 18 июля, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен назвала приглашение стран в ЕС стран "моральной, исторической и политической ответственностью", поскольку "больший Союз будет сильнее Союзом".

Она пообещала поддерживать страны-кандидаты, работая над инвестициями и реформами, а также интегрируя их в правовые рамки ЕС, где это возможно.

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"Вступление всегда будет процессом, основанным на заслугах. И мы гарантируем, что все страны будут готовы к вступлению. Но завершение формирования нашего Союза также в наших основных интересах. И это будет ключевым приоритетом для моей Комиссии", – отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что будущее Украины, Молдовы и Западных Балкан – в ЕС.

"Западные Балканы, Украина, Молдова и Грузия сделали свой свободный выбор. Они выбрали свободу вместо угнетения. Они выбрали демократию вместо зависимости. И некоторые из них платят высокую цену за этот выбор. Поэтому мы должны сделать свой выбор и продемонстрировать непоколебимую преданность", – резюмировала глава ЕК.

Напомним, Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы по вступлению 21 июня, а межправительственные конференции, обозначившие запуск переговоров с обеими странами, состоялись одна за другой 25 июня.