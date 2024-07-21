Глава МИД Германии защищает планы по размещению "Томагавков"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в защиту запланированного размещения американских ракет дальнего радиуса действия "Томагавк" на территории страны.

Ее заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Комментируя решение о размещении в Германии дальнобойных ракет, Бербок отметила, что кремлевский правитель Владимир Путин "постоянно расширяет арсенал, которым он угрожает нашей свободе в Европе".

"Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в том числе с помощью усиления сдерживания и дополнительного вооружения", – подчеркнула глава немецкого МИД.

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По ее словам, Путин уже "порвал с договорами о разоружении и нашей общей европейской мирной архитектурой" много лет назад.

"Он хочет запугать нас, оказать на нас давление и разделить наши общества", – добавила Бербок.

Хотя Германия стремится к другим отношениям с Россией, печальная правда, по словам Бербок, заключается в том, что "путинская Россия сейчас является самой большой угрозой безопасности для нас и нашего мира в Европе".

Напомним, накануне глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених выразил предостережение относительно запланированного размещения американских ракет "Томагавк" на территории страны.

Как известно, во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране, отметив, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".

Представитель Кремля Дмитрий Песков 13 июля заявил, что европейские столицы станут "потенциальной" жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет.