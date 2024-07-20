Соратник Шольца против размещения американских "Томагавков" в Германии

Председатель парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених выразил предостережение относительно запланированного размещения американских ракет "Томагавк" на территории страны.

Об этом он сказал в интервью изданию медиагруппы Funke, которое цитирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Мютцених согласился, что Германия должна усиливать обороноспособность, учитывая российское вторжение в Украину, "но мы не должны игнорировать риски, связанные с развертыванием" американских ракет.

"Ракеты имеют очень короткое время предупреждения и открывают новые технологические возможности.

Опасность непреднамеренной военной эскалации является значительной", – считает он.

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Соратник Шольца в интервью считает, что даже без "Томагавков" НАТО имеет достаточный потенциал сдерживания, а также выразил недоумение, "почему только Германия должна принимать такие системы".

Напомним, во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране, отметив, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".

Представитель Кремля Дмитрий Песков 13 июля заявил, что европейские столицы станут "потенциальной" жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет.