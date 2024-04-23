Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб

Азербайджан и Армения начали процедуру демаркации границы, установив первый пограничный столб.

Как пишет "Европейская правда", об этом 23 апреля сообщили вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и премьер Армении Никол Пашинян.

Пресс-служба азербайджанского вице-премьера, сообщение которой цитирует агентство АЗЕРТАДЖ, объявила об установлении первого пограничного столба и добавила, что "экспертные группы двух стран продолжают работу".

Армянский премьер Никол Пашинян, опубликовав в Facebook фотографию, снятую на границе, написал: "На Тавушско-Газахском участке госграницы Армения-Азербайджан установлен первый пограничный столб".

Фото: АЗЕРТАДЖ

Как известно, на прошлой неделе представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительном согласовании делимитации границ возле восьми приграничных сел.

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.

Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.

Читайте также, действительно ли Армения решилась выйти из Евразийского союза и идти к членству в ЕС.