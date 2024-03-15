Как Армения разворачивается на Запад и как Россия будет противодействовать этому

Последняя неделя принесла новости, которые дают веские основания утверждать, что Армения начала разворот на Евросоюз.

И, что не менее важно, из ЕС посылают Еревану сигналы о готовности поддержать такой внешний курс Армении.

О том, до какой степени может дойти такой разворот и как на него может ответить Кремль читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Бегство из российских "объятий": как Армения начинает путь к членству в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

В конце прошлого года "ЕвроПравда" посетила Армению, чтобы разобраться в ее внешней политике. Тогда в Ереване уже начали игнорировать мероприятия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, созданная Россией организация по безопасности), однако лишь на экспертном уровне звучали заявления о замораживании членства в ней.

В конце февраля премьер Никол Пашинян впервые публично признал, что его страна приостановила участие в ОДКБ и не исключил впоследствии полноценного выхода.

По словам главы армянского правительства, так называемый Договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не выполнялся, особенно в 2021-2022 годах.

12 марта Пашинян заявил, что окончательное решение Армении относительно участия в ОДКБ будет зависеть от того, объяснят ли там, в чем видят свою "зону ответственности".

Учитывая, что в РФ не хотят (да и не могут) дать ответ на запросы Армении, ее выход из ОДКБ становится уже вопросом ближайшего будущего.

По сути, Пашинян озвучил России ультиматум, следствием которого и должен стать выход из ОДКБ. И похоже, что именно так его и восприняли в Москве.

Одновременно в Ереване приняли решение о выводе российских пограничников из аэропорта "Зварноц". Россияне должны покинуть столичный аэропорт – до 1 августа.

Однако самой большой сенсацией стало заявление о возможности претендовать на членство в ЕС.

Первым об этом – и очень осторожно – заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян: по его словам, в Армении рассматривают возможность подать заявку на членство в Евросоюзе, однако настоящая сенсация пришла из Брюсселя.

13 марта Европейский парламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность членства Армении в ЕС.

До сих пор социологи не замеряли поддержку гражданами Армении идеи вступления в ЕС.

Впрочем, как признает армянский политолог Рубен Меграбян, эту идею поддерживают и сторонники действующей власти, и немалая часть внепарламентской оппозиции.

В ситуации, когда около 40% армян уже напрямую называют Россию врагом, путь к членству в Евросоюзе выглядит оптимальным как минимум для двух третей граждан страны, уверен лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

Стоит отметить, что любой шаг Армении в сторону вступления в ЕС невозможен без выхода из состава Евразийского экономического союза.

А соответственно, такие планы непременно вызовут острую реакцию Кремля.

Тигран Хзмалян уточняет: страна настолько интегрирована в российские организации, что этот разворот будет очень непростым.

"Очевидно, нас ждет очень непростой год, ведь Россия будет использовать все оставшиеся у нее рычаги, чтобы остановить или хотя бы усложнить путь Армении на Запад", – прогнозирует Хзмалян.

Показательно, что сейчас у России остались в основном экономические рычаги влияния на Армению.

При этом особенность нынешнего положения Армении заключается в том, что экономические риски, даже такие масштабные, как из-за разрыва экономических отношений с РФ, кажутся второстепенными по сравнению с перспективой новой войны с Азербайджаном.

Однако в такой ситуации политическое влияние Евросоюза может оказаться для Баку весомее российского. А соответственно, курс на интеграцию в ЕС уменьшает для Армении риски новой войны.

И это еще один аргумент для Еревана, что время действовать уже пришло.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Бегство из российских "объятий": как Армения начинает путь к членству в ЕС.