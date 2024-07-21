Германия работает над стратегией модернизации оборонного комплекса

Правительство Германии разрабатывает документ, направленный на модернизацию оборонной промышленности страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель министерства экономики ФРГ, сообщает Reuters.

По словам представителя немецкого правительства, стратегический документ разрабатывается в нескольких ведомствах.

"Я могу подтвердить, что правительство работает над стратегическим документом по модернизации оборонной промышленности и промышленности безопасности", – сказал представитель, подтвердив информацию издания Handelsblatt.

Реклама:

В публикации Handelsblatt говорится, что стратегический документ будет содержать положения, которые позволят ускорить утверждение строительства заводов по производству вооружений в Германии, в частности сокращение сроков и ограничение возможности возражений со стороны гражданских инициатив.

По данным издания, трехпартийная правящая коалиция Германии планирует принять документ в августе.

Этой информации предшествовало сообщение о том, что немецкая оборонная компания Rheinmetall и итальянская компания Leonardo в начале этого месяца договорились о создании совместного предприятия по производству танков и других систем наземной обороны.

Недавно Rheinmetall объявил о получении крупнейшего в истории компании заказа на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов для Бундесвера.

Этому предшествовал контракт с Rheinmetall на сумму до 8,5 млрд евро, которая должна стимулировать запуск нового производства в Нижней Саксонии.

Также неофициально сообщалось, что Минобороны Германии хочет заказать 105 боевых танков Leopard 2A8.