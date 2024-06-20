Rheinmetall отримав рекордне замовлення на постачання боєприпасів, зокрема й Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про отримання найбільшого в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для Бундесверу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії.

Загальна вартість контракту на постачання боєприпасів складе близько 8,5 млрд євро.

Контракт був підписаний 20 червня Аннетт Ленігк-Емден, президенткою Федерального відомства Бундесверу з питань обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки (BAAINBw), та представниками Rheinmetall.

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Чинний рамковий контракт було значно розширено. Основною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України.

Поставки мають розпочатися на початку 2025 року. Основним покупцем буде Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну.

Крім того, в замовленні також беруть участь країни-партнери – Нідерланди, Естонія та Данія.

Водночас було укладено первинний договір про відступ від рамкового контракту для забезпечення завантаження потужностей нового заводу, що будується в Унтерлюссі в Німеччині, на етапі запуску.

Це замовлення також включає постачання снарядів калібру 155 мм у різних модифікаціях загальною вартістю близько 880 млн євро. Поставки також заплановані на 2025 рік.

В компанії очікують, що в найближчі роки кількість замовлень зростатиме і надалі.

"Ми раді найбільшому замовленню в новітній історії нашої компанії. Цей масштабний рамковий контракт підкреслює провідну роль Rheinmetall як постачальника боєприпасів у Німеччині та нашу позицію як найбільшого у світі виробника артилерійських боєприпасів", – сказав голова правління Rheinmetall Армін Паппергер.

Раніше стало відомо, що Rheinmetall інвестує понад 180 млн євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

Перед цим компанія отримала велике замовлення на артилерійські боєприпаси від країни-члена НАТО на суму майже 300 млн євро.

Водночас Rheinmetall оголосив, що отримає понад 130 млн євро від Європейського Союзу на збільшення виробництва боєприпасів.