СМИ: Италия планирует заказать у Rheinmetall танков на 20 млрд евро

Италия планирует приобрести сотни танков у компании Rheinmetall, что станет крупнейшим заказом немецкого оборонного концерна на сумму около 20 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание Handelsblatt.

Согласно анонимному источнику в оборонной отрасли, итальянское правительство намерено приобрести не менее 350 боевых бронированных машин Lynx и более 200 танков Panther в рамках заказа, распределенного на 15-летний период.

Концерн не опроверг эту информацию, когда его попросили о комментарии, и заявил, что прокомментирует сообщение в надлежащее время.

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В июне источник, близкий к этому вопросу, сообщил, что итальянская оборонная и аэрокосмическая группа Leonardo ведет переговоры с Rheinmetall о создании стратегического альянса по производству танков.

Представитель Leonardo отказался комментировать информацию Handelsblatt, заявив, что этот вопрос находится в компетенции итальянского правительства.

Недавно Rheinmetall объявил о получении крупнейшего в истории компании заказа на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов для Бундесвера.

Ранее стало известно, что Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.

Перед этим компания получила крупный заказ на артиллерийские боеприпасы от страны-члена НАТО на сумму почти 300 млн евро.

В то же время Rheinmetall объявил, что получит более 130 млн евро от Европейского Союза на увеличение производства боеприпасов.