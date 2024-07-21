Німеччина працює над стратегією модернізації оборонного комплексу

Уряд Німеччини розробляє документ, спрямований на модернізацію оборонної промисловості країни.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник міністерства економіки ФРН, повідомляє Reuters.

За словами представника німецького уряду, стратегічний документ розробляється в декількох відомствах.

"Я можу підтвердити, що уряд працює над стратегічним документом щодо модернізації оборонної та безпекової промисловості", – сказав речник, підтвердивши інформацію видання Handelsblatt.

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У публікації Handelsblatt йдеться, що стратегічний документ міститиме положення, які дозволять прискорити затвердження будівництва заводів з виробництва озброєнь у Німеччині, зокрема скорочення термінів і обмеження можливості заперечень з боку громадянських ініціатив.

За даними видання, трипартійна керівна коаліція Німеччини планує ухвалити документ у серпні.

Цій інформації передувало повідомлення про те, що німецька оборонна компанія Rheinmetall та італійська компанія Leonardo на початку цього місяця домовилися про створення спільного підприємства з виробництва танків та інших систем наземної оборони.

Нещодавно Rheinmetall оголосив про отримання найбільшого в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для Бундесверу.

Цьому передував контракт із Rheinmetall на суму до 8,5 млрд євро, яка має стимулювати запуск нового виробництва у Нижній Саксонії.

Також неофіційно повідомляли, що Міноборони Німеччини хоче замовити 105 бойових танків Leopard 2A8.