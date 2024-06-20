Spiegel: Міноборони Німеччини планує замовити понад 100 танків Leopard

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує ще одне велике замовлення для модернізації збройних сил країни – оборонне відомство хоче замовити 105 бойових танків Leopard 2A8.

Про це йдеться у публікації журналу Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з конфіденційним поданням до бюджетного комітету Бундестагу, яке опинилось у розпорядженні редакції, вартість замовлення складатиме 2,93 мільярда євро.

Очікується, що танки мають бути поставлені німецькій армії до 2030 року.

Реклама:

Замовлення буде використано для оснащення як німецької бойової бригади в Литві, так і бронетанкових сил армії в Німеччині.

Своєю чергою Міністерство фінансів підкреслює, що витрати на танки не покриваються ні 100-мільярдним спеціальним фондом, ні щорічними бюджетами, раніше передбаченими Міністерством оборони на роки, починаючи з 2025 року і надалі.

Замість цього має бути виданий так званий дозвіл на зобов'язання. Це означає, що федеральний уряд гарантує, що рахунки будуть оплачені і що замовлення може бути реалізоване.

Минулого тижня сім політиків парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої належить канцлер Олаф Шольц, закликали міністра фінансів Крістіана Лінднера та міністра оборони Бориса Пісторіуса якнайшвидше закупити 123 бойові танки Leopard 2A8 для німецької армії.

Паралельно, нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини планує значно посилити резерв Бундесверу, який має налічувати до 60 тисяч чоловіків і жінок.