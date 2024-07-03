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В Черногории из-за непогоды погибли два человека

Новости — Среда, 3 июля 2024, 10:36 — Мария Емец

В результате сильных ливней с грозами в Черногории погибли два человека, а центр Будвы подтоплен.

Об этом сообщает "Балканський оглядач" по материалам местных изданий, пишет "Европейская правда".

Непогода накрыла балканскую страну 2 июля. Грозы сопровождались сильными ливнями и шквалами.

В районе приморского города Бар на стройке погиб гражданин Турции, а в городке Радовичи мужчина умер в результате попадания молнии.

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В самом Баре получил легкие травмы работник порта, где ветер повалил грузовые краны. В Скадарском озере перевернулась лодка с двумя иностранными гражданами, их спасли.

Во многих местах, в том числе в столице Подгорице, ветер поломал деревья и сорвал фрагменты кровель. 

 
RTCG
 
RTCG

Непогода нанесла значительный ущерб также в Которе и Будве. Центральная часть Будвы подтоплена.

Также на этой неделе сильные дожди вызвали наводнения на востоке Чехии. В Западной Европе из-за непогоды на выходных погибли семь человек.

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Черногория
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