В Черногории из-за непогоды погибли два человека
В результате сильных ливней с грозами в Черногории погибли два человека, а центр Будвы подтоплен.
Об этом сообщает "Балканський оглядач" по материалам местных изданий, пишет "Европейская правда".
Непогода накрыла балканскую страну 2 июля. Грозы сопровождались сильными ливнями и шквалами.
В районе приморского города Бар на стройке погиб гражданин Турции, а в городке Радовичи мужчина умер в результате попадания молнии.
В самом Баре получил легкие травмы работник порта, где ветер повалил грузовые краны. В Скадарском озере перевернулась лодка с двумя иностранными гражданами, их спасли.
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Во многих местах, в том числе в столице Подгорице, ветер поломал деревья и сорвал фрагменты кровель.
Непогода нанесла значительный ущерб также в Которе и Будве. Центральная часть Будвы подтоплена.
Также на этой неделе сильные дожди вызвали наводнения на востоке Чехии. В Западной Европе из-за непогоды на выходных погибли семь человек.