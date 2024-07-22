Камала Харрис подтвердила, что готова бороться за президентский пост

Вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что готова побороться за президентский пост на выборах 2024 года после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру и поддержал кандидатуру Харрис.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Камала Харрис сказала, что готова побороться за номинацию.

"Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я планирую заслужить и выиграть номинацию... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию – и нашу страну – для победы над Дональдом Трампом с его радикальной программой Project 2025", – заявила Харрис.

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"У нас 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем бороться и вместе мы победим", – добавила она.

Учетную запись кампании Байдена в соцсети X (Twitter) BidenHQ уже переименовали в KamalaHQ.

Телеканал CNN по состоянию на утро понедельника насчитал более 500 заявлений в поддержку кандидатуры Харрис от делегатов Демократической партии. Поддержку кандидатуре Харрис выразили уже большинство демократов в Сенате и по меньшей мере 60 демократов из Палаты представителей.

Как известно, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Байден, победивший на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки. Однако представляется малореальным, что партия выступит против его предложения – в том числе учитывая очень малый временной промежуток для принятия решения.

Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"