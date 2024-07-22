СМИ: Харрис пообщалась с потенциальными кандидатами в вице-президенты

Вице-президент США Камала Харрис, которая после выхода Джо Байдена из президентской гонки заявила о готовности бороться за пост президента, начала общаться с потенциальными кандидатами в вице-президенты.

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Издание напоминает, что в качестве кандидатов в вице-президенты для Харрис ранее называли имена губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, губернатора Северной Каролины Роя Купера и губернатора Кентукки Эндрю Бешира.

Со всеми тремя Харрис провела отдельные разговоры, отметили источники издания.

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Шапиро и Купер, которые в воскресенье публично поддержали кандидатуру Харрис, возглавят так называемые "колеблющиеся" (ключевые) штаты, где в ходе президентских выборов идет самая острая борьба.

В свою очередь Бешир приветствовал решение Байдена выйти из гонки, однако он не указал, поддерживает ли Харрис в качестве кандидата на замену.

Накануне Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Харрис заявила, что готова бороться за пост президента США.

Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"