Байден во вторник вернется в Белый дом после изоляции из-за коронавируса

Президент США Джо Байден со вторника вернется к стандартному режиму работы из Белого дома после того, как находился на самоизоляции из-за заражения коронавирусом.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом объявили в Белом доме.

Во вторник 23 июля Джо Байден покинет свой дом в Регобот Бич, в штате Делавэр, где он находился предыдущую неделю после того, как у него подтвердили коронавирус.

Байден вернется в здание администрации в 14:30 по североамериканскому восточному времени. На вторник у него нет запланированных публичных событий.

Реклама:

Напомним, у Байдена подтвердили коронавирус в прошлую среду, он имел легкие симптомы. После того президент отправился на самоизоляцию домой в Делавэр, но продолжил выполнение обязанностей в полном объеме.

В воскресенье, как известно, Джо Байден объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Смотрите также новый видеоблог "ЕвроПравды" о том, какими будут выборы в США и что это значит для Украины.