В Румынии над Дунаем снова была воздушная тревога из-за атаки РФ на украинские порты

В румынском жудце Тульча над Дунаем вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу в связи с очередной воздушной атакой России на украинские порты с другой стороны реки.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В ночь с 24 на 25 июля около 01:20 жители населенных пунктов в Румынии над Дунаем снова получили оповещение RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков.

"Территория нашей страны не является целью атак РФ, эти сообщения – для информирования населения о том, что обломки от уничтоженных беспилотников могут падать на территории Румынии", – отметили в службе чрезвычайных ситуаций.

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Воздушные силы Украины между началом суток и 01:30 сообщали о движении российских "Шахедов" в направлении Измаила, Рени и Вилково.

Аналогичные оповещения рассылали ночью со вторника на среду. Впоследствии в Минобороны Румынии сообщили, что поднимали истребители F-16, и что отправят специалистов проверить территорию вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки. О находках после этого не сообщали.

Как известно, за время полномасштабной войны были случаи падения обломков дронов на территории Румынии, после первых таких инцидентов для поселков над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу. Отдельные представители местной власти заявляли, что

Отдельные представители местной власти заявляли, что считают эти оповещения ненужными.

По результатам расследования в Румынии пришли к выводу, что российские дроны падали на территории страны по случайности.