Глава МИД Румынии подтвердила, что обломки "Шахедов" обнаружили на территории страны

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску осудила инциденты с дронами "Шахед", которыми РФ атакует Украину, и которые нарушали румынское воздушное пространство.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Она подтвердила, что обломки российских дронов были обнаружены на румынской территории.

"Россия совершила еще более ужасные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Обломки были найдены на румынской территории", – отметила министр.

Реклама:

Одобеску добавила, что Румыния проинформировала об инциденте своих союзников и координирует с ними свои действия.

"Румыния решительно осуждает эти безответственные действия", – подчеркнула она.

Накануне Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

Этой ночью для населенных пунктов над Дунаем снова объявляли воздушную тревогу.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.

СМИ сообщили, что возле румынского села напротив Измаила нашли вероятные обломки "Шахеда".