Компания-владелица TikTok проиграла иск против Еврокомиссии в Суде ЕС

Суд ЕС отклонил иск компании Bytedance, которой принадлежит приложение TikTok, против решения Еврокомиссии признать его платформой с особым влиянием по Закону о цифровых рынках.

Об этом сообщила пресс-служба Суда, пишет "Европейская правда".

Bytedance оспаривала решение Еврокомиссии от 5 сентября 2023 года присвоить ей статус "gatekeeper" – компании с особым влиянием, что предусматривает обязательство выполнять серию правил и отчитываться об этом в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA). Кроме Bytedance, такой статус предоставили также Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Booking i Microsoft.

Суд ЕС отклонил иск. Суд отметил, что Закон о цифровых рынках был принят ЕС для обеспечения конкурентных и честных условий на рынках в цифровой сфере в целом и для непосредственных пользователей услуг, которые предоставляют игроки этого рынка.

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Суд определил, что Еврокомиссия имела все основания признать Bytedance компанией с особым влиянием, в частности по критериям о количестве пользователей в ЕС и рыночной стоимости.

Суд отклонил аргументы Bytedance о том, что ее рыночная стоимость связана в значительной степени с ее деятельностью в Китае, а ее влияние в ЕС несущественное, и отметил, что имея большое количество зарегистрированных пользователей из ЕС компания имеет потенциал монетизировать их.

В решении указано, что со времени запуска в ЕС в 2018 году TikTok очень быстро нарастил количество пользователей примерно до половины количества пользователей Facebook и Instagram, показатели взаимодействия с контентом очень высокие и приложение очень популярно среди юных пользователей, которые проводят там больше времени, чем в других соцсетях.

Также отклонили аргументы Bytedance о якобы нарушении ее права на защиту и принципа равноправного отношения.

Напомним, весной этого года президент Еврокомиссии намекала на возможность запрета TikTok в ЕС.

В начале июля Еврокомиссия обвинила Meta в нарушении правил Закона о цифровых рынках из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся", что грозит многомиллиардным штрафом.