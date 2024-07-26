Французская железная дорога заявила о ряде умышленных повреждений сети

Оператор французской железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили целый ряд умышленных повреждений в разных местах; инциденты совпали с первым днем Олимпийских игр.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

SNCF опубликовала коммюнике, в котором отмечает, что в ночь на 26 июля потерпела "нескольких одновременных злонамеренных поступков". Повреждения нанесли три скоростных ветки – в направлении Атлантического океана, а также северная и восточная.

"Были совершены умышленные поджоги, чтобы повредить наше оборудование... Ветка юго-восточного направления не пострадала, злонамеренные действия были предотвращены", – заявили в компании, добавив, что на место отправились специалисты, чтобы определить масштабы проблем.

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Сначала утром стало известно о проблеме на ветке западного направления, из-за чего на вокзале Монпарнас застряли сотни пассажиров. В итоге два поезда все же отправились в путь с многочасовой задержкой.

Министр спорта Амели Удеа-Кастера, одна из главных ответственных в правительстве за Олимпиаду, заявила, что ночные события на железной дороге похожи на скоординированную диверсию, и "строжайшим образом" осудила эти действия.

Напомним, с 26 июля в Париже официально начинаются Олимпийские игры. Жителей французской столицы из-за этого ожидают многочисленные неудобства – будут недоступны ряд улиц в центре, могут перекрывать кольцевую дорогу Парижа, а сотням ресторанов в центре пришлось свернуть свои террасы.

Международные соревнования будут сопровождаться масштабными мерами безопасности, а некоторые делегации, в частности израильскую команду, будут охранять круглосуточно.

На этой неделе неофициально стало известно о задержании в Париже выходца из России, который мог готовить неприятности во время Олимпиады.