В НАТО обеспокоены падением "Шахеда" в Румынии, но "преднамеренного нападения" не видят

В Североатлантическом альянсе на фоне найденных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию НАТО.

Такой комментарий представитель Альянса предоставил агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Чиновник отметил, что на фоне российских атак против Украины вблизи своих границ НАТО в последние дни усилил меры мониторинга и наблюдения, в частности воздушное патрулирование.

"Хотя у НАТО нет информации, которая бы указывала на умышленное нападение России на территорию Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", – говорится в комментарии.

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Накануне Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.