Осквернение мемориала Холокоста в Париже: задержали трех граждан Болгарии

В Болгарии сообщили о задержании трех граждан по подозрению в осквернении Мемориала Холокоста в Париже ранее в этом году.

Эту информацию подтвердило Государственное агентство национальной безопасности Болгарии (ДАНС) в пятницу, пишет "Европейская правда".

По информации ДАНС, двух болгар задержали на территории страны, а еще одного – на территории неуказанного государства – члена ЕС. По данным источников AFP, речь идет о Хорватии.

Все трое являются фигурантами уголовного производства во Франции "относительно участия в организованной преступной группировке, уничтожения и повреждения иностранного имущества по предварительному сговору с другими лицами, на этнической, расовой и других основаниях".

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В ДАНС говорят, что задержанные тяготеют к болгарским группировкам, которые "исповедуют ультраправую экстремистскую идеологию". Их задержали на основании европейского ордера на арест, выданного Францией 19 июля.

Инцидент произошел еще в середине мая. Тогда в Париже вандалы осквернили мемориал в честь людей, которые спасали евреев во Франции во время нацистской оккупации страны во Второй мировой войне. Мемориал обрисовали изображениями красных следов от рук.

Во Франции в рамках расследования проверяют, была ли причастна к этому инциденту Россия – ранее ее след обнаружили в другой антисемитской акции в Париже.