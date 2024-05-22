СМИ: Франция расследует возможную причастность РФ к граффити на мемориале Холокоста

Франция расследует, были ли граффити, которые на прошлой неделе появились на стене парижского мемориала жертвам Холокоста, операцией по дестабилизации, координированной Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Info со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Сейчас следователи рассматривают возможность того, что граффити было заказано российскими спецслужбами и могло быть выполнено по схеме, подобной той, что использовали в другой граффити-кампании прошлой осенью, когда нарисовали звезду Давида на зданиях в Париже и его окрестностях, говорится в материале.

По словам источника, камеры видеонаблюдения мемориала Холокоста зафиксировали двух человек, которые прибыли около трех часов ночи с аэрозольной краской и трафаретами, а также двух или трех других людей, которые могли быть причастны к этому.

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Отмечают, что их быстро идентифицировали по данным мобильных телефонов.

Все они были болгарами и выехали из Парижа автобусом в Брюссель в то же утро сразу после того, как закрасили граффити, информирует France Info, подтверждая предыдущее сообщение сатирического еженедельника Canard Enchaîné.

Ранее сообщалось, что в Париже вандалы осквернили мемориал в честь людей, которые спасали евреев во Франции во время нацистской оккупации страны во Второй мировой войне. Мемориал неизвестные обрисовали изображениями красных следов от рук.

Перед этим молдовский бизнесмен Анатолий Призенко признался в своей причастности к акции с нанесением звезд Давида на здания в Париже и пригороде.

Напомним, 3 ноября в Париже поймали молдовскую пару, мужчину и женщину около 30 лет, которые посреди ночи наносили изображения звезды Давида на фасадах зданий.

Также стало известно, что французские следователи рассматривают возможность того, что за десятками рисунков звезды Давида на домах в Париже стоит Россия.