Осквернення меморіалу Голокосту в Парижі: затримали трьох громадян Болгарії

У Болгарії повідомили про затримання трьох громадян за підозрою в оскверненні Меморіалу Голокосту в Парижі раніше цього року.

Цю інформацію підтвердило Державне агентство національної безпеки Болгарії (ДАНС) в п’ятницю, пише "Європейська правда".

За інформацією ДАНС, двох болгар затримали на території країни, а ще одного – на території невказаної держави – члена ЄС. За даними джерел AFP, ідеться про Хорватію.

Усі троє є фігурантами кримінального провадження у Франції "щодо участі в організованому злочинному угрупованні, знищення та пошкодження іноземного майна за попередньою змовою з іншими особами, на етнічній, расовій та інших підставах".

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У ДАНС кажуть, що затримані тяжіють до болгарських угруповань, які "сповідують ультраправу екстремістську ідеологію". Їх затримали на підставі європейського ордеру на арешт, виданого Францією 19 липня.

Інцидент стався ще в середині травня. Тоді в Парижі вандали сплюндрували меморіал на честь людей, які рятували євреїв у Франції під час нацистської окупації країни у Другій світовій війні. Меморіал обмалювали зображеннями червоних слідів від рук.

У Франції в межах розслідування перевіряють, чи була причетна до цього інциденту Росія – раніше її слід виявили в іншій антисемітській акції в Парижі.