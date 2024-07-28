Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань

Законодатели по меньшей мере шести стран, среди них и европейские, утверждают, что дипломаты Китая настойчиво убеждают их не участвовать во встрече на Тайване – стране, которую КНР называет своей неотъемлемой территорией.

Об этом говорится в публикации АР, сообщает "Европейская правда".

В разговоре с АР политики из Словакии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Боливии, Колумбии и азиатской страны заявили, что получили сообщения, звонки и срочные запросы на встречи, которые противоречат их планам поехать в Тайбэй.

Северомакедонский депутат Антонио Милошоский рассказал АР, что ему пришло текстовое сообщение от работника посольства Китая по имени Ву, который интересовался, посетит ли он конференцию на Тайване.

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Член парламента Боснии Санела Кларич утверждает, что китайские дипломаты связались с председателем ее партии и "попросили его остановить мою поездку на Тайвань".

В понедельник, 29 июля, в Тайбэе начинается Межпарламентский саммит по вопросам Китая (IPAC) – международной коалиции критически настроенных к Пекину законодателей, в котором примут участие представители 25 стран.

Китай в прошлом уже пытался сорвать деятельность IPAC: ранее в этом году стало известно, что он пытался взломать телефоны депутатов от Великобритании, Чехии – в том числе нынешнего главы МИД Яна Липавского – и Бельгии.

КНР регулярно угрожает возмездием политикам и странам, которые демонстрируют поддержку Тайваня. Согласно принципу "одного Китая", существует только одно суверенное государство под названием Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

В то же время ряд стран, в частности США, поддерживают неофициальные отношения с Тайбэем или позволяют открытие у себя его экономических или культурных представительств.