Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
Законодатели по меньшей мере шести стран, среди них и европейские, утверждают, что дипломаты Китая настойчиво убеждают их не участвовать во встрече на Тайване – стране, которую КНР называет своей неотъемлемой территорией.
Об этом говорится в публикации АР, сообщает "Европейская правда".
В разговоре с АР политики из Словакии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Боливии, Колумбии и азиатской страны заявили, что получили сообщения, звонки и срочные запросы на встречи, которые противоречат их планам поехать в Тайбэй.
Северомакедонский депутат Антонио Милошоский рассказал АР, что ему пришло текстовое сообщение от работника посольства Китая по имени Ву, который интересовался, посетит ли он конференцию на Тайване.
Член парламента Боснии Санела Кларич утверждает, что китайские дипломаты связались с председателем ее партии и "попросили его остановить мою поездку на Тайвань".
В понедельник, 29 июля, в Тайбэе начинается Межпарламентский саммит по вопросам Китая (IPAC) – международной коалиции критически настроенных к Пекину законодателей, в котором примут участие представители 25 стран.
Китай в прошлом уже пытался сорвать деятельность IPAC: ранее в этом году стало известно, что он пытался взломать телефоны депутатов от Великобритании, Чехии – в том числе нынешнего главы МИД Яна Липавского – и Бельгии.
КНР регулярно угрожает возмездием политикам и странам, которые демонстрируют поддержку Тайваня. Согласно принципу "одного Китая", существует только одно суверенное государство под названием Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.
В то же время ряд стран, в частности США, поддерживают неофициальные отношения с Тайбэем или позволяют открытие у себя его экономических или культурных представительств.