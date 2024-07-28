Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань

Законодавці щонайменше шести країн, серед них і європейські, стверджують, що дипломати Китаю наполегливо переконують їх не брати участь у зустрічі на Тайвані – країні, яку КНР називає своєю невіддільною територією.

Про це йдеться в публікації АР, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з АР політики зі Словаччини, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, а також Болівії, Колумбії та азійської країни заявили, що отримали повідомлення, дзвінки та термінові запити на зустрічі, які суперечать їхнім планам поїхати до Тайбею.

Північномакедонський депутат Антоніо Мілошоський розповів АР, що йому прийшло текстове повідомлення від працівника посольства Китаю на ім’я Ву, який цікавився, чи відвідає він конференцію на Тайвані.

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Членкиня парламенту Боснії Санела Кларич стверджує, що китайські дипломати зв’язались із головою її партії та "попросили його зупинити мою поїздку до Тайваню".

У понеділок, 29 липня, у Тайбеї починається Міжпарламентський саміт із питань Китаю (IPAC) – міжнародної коаліції критично налаштованих до Пекіна законодавців, у якому візьмуть участь представники 25 країн.

Китай у минулому вже намагався зірвати діяльність IPAC: раніше цього року стало відомо, що він намагався зламати телефони депутатів від Великої Британії, Чехії – зокрема нинішнього голови МЗС Яна Ліпавського – та Бельгії.

КНР регулярно погрожує відплатою політикам і країнам, які демонструють підтримку Тайваню. Згідно з принципом "одного Китаю", існує лише одна суверенна держава під назвою Китай, невід’ємною частиною якої є Тайвань.

Водночас низка країн, зокрема США, підтримують неофіційні відносини з Тайбеєм або дозволяють відкриття в себе його економічних чи культурних представництв.