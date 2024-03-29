Глава МИД Чехии был целью кибершпионской операции Китая

Среди целей связанных с властями Китая хакеров, которые годами вели слежку за жителями западных стран, оказались действующие министры в правительствах Великобритании и Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Китайские хакеры среди прочего в 2021 году пытались взломать устройства членов Межпарламентской ассамблеи по вопросам Китая (ИРАС) – международной коалиции критически настроенных к Пекину законодателей.

В ИРАС ранее входили Нусрат Гани – британский депутат, недавно назначенная младшим министром по делам Европы, а также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (он стал министром за год до кибератаки).

Китайские хакеры, входившие в разоблаченную в начале недели сеть, отправили "более 1000 электронных писем на более чем 400 уникальных аккаунтов" членов Межпарламентской ассамблеи по вопросам Китая.

В обвинительном акте Министерства юстиции США указано, что Китай атаковал 43 аккаунта британских парламентариев, большинство из которых были членами IPAC. О взломе еще в 2021-м говорила и сама Гани.

"Это лишь подтверждает оценку в нашей Стратегии безопасности, в которой говорится о том, что все большая напористость Китая является системным вызовом, с которым необходимо бороться в координации с нашими трансатлантическими союзниками", – сказал Липавский в комментарии Politico.

Напомним, в начале недели Великобритания, а также США и Новая Зеландия обвинили Китай в серии кибератак в течение последних лет, которые, в частности, позволили получить доступ к информации о десятках миллионов британских избирателей и депутатов, которые открыто заявляли об угрозе со стороны КНР.

Среди прочего, Великобритания заявила, что связанные с Китаем злоумышленники в прошлом совершили кибератаку на британскую Центральную избирательную комиссию и получили доступ к персональным данным миллионов избирателей.

В ответ Лондон и Вашингтон объявили о санкциях против, по их данным, причастных к такой злонамеренной кибердеятельности. Китай же официально отвергает все обвинения.