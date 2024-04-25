Бельгия вызывает главу дипмиссии Китая из-за хакерской атаки на депутата

Бельгия вызывает временного поверенного Китая после подтверждения, что еще одна депутатка бельгийского парламента подверглась кибератаке со стороны китайских хакеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила министр иностранных дел Аджа Лябиб.

Лябиб отметила, что бельгийские депутаты должны иметь возможность свободно работать, и это – принципы демократического государства.

Les membres du Parlement doivent pouvoir travailler librement. C'est le fondement de notre démocratie.



Suite aux récents rapports d'intimidation et de piratage visant des membres du Parlement belge, le chargé d'affaires chinois sera convoqué. Реклама: April 25, 2024

"Учитывая последние сообщения о запугивании и пиратстве в отношении членов парламента Бельгии, будет вызван временный поверенный Китая", – заявила глава МИД.

Перед этим стало известно, что от кибератаки китайских хакеров пострадала депутат парламента Бельгии Эльс ван Хооф, сообщает The Brussels Times. Это произошло тогда же, когда пострадал депутат Самюэль Коголати – в 2021 году. Их обоих взломали через "фишинговое" письмо.

Оба депутата являются членами Межпарламентского альянса по Китаю (IPAC), где Китай критикуют за антидемократические подходы, и связывают именно с этой деятельностью то, что ими могли заинтересоваться.

Расследование ФБР подтвердило, что хакеры получили доступ к компьютеру и IP-адресу ван Хооф и, вероятно, могли отслеживать ее передвижения. Полные масштабы последствий взлома окончательно не ясны.

В комментарии изданию Het Nieuwsblad депутат сказала, что ранее посол Китая несколько раз пытался запугивать ее. Она добавила, что это не остановит ее от критики политики Китая в отношении уйгурского меньшинства и высказывания своей позиции по Тайваню.

Также на днях вспыхнул скандал в связи с арестом по подозрению в шпионаже в пользу Китая помощника евродепутата от немецкой "Альтернативы для Германии".