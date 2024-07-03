Госдеп: Украине позволят бить на большее расстояние, если РФ попытается расширить фронт

Украина получит от Соединенных Штатов разрешение бить по целям в России на большее расстояние, если Москва будет пытаться расширить фронт.

Как пишет "Европейская правда", об этом во время слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О'Брайен, сообщает "Голос Америки".

Конгрессмен-республиканец Томас Кин спросил представителя Госдепа, сколько российских авиабаз находятся в зоне действия ракет ATACMS, которые администрация президента США не дает поразить Украине.

"Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние", – заявил в ответ О'Брайен.

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В то же время он отметил, что Москва теряет способность наступать из-за уничтожения Киевом российских мощностей вблизи границы.

"Мы наблюдаем резкие изменения в способности РФ поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь", – указал помощник госсекретаря.

По его словам, приоритетом США было предоставить вооружение и сосредоточить его "в зонах острой необходимости".

"Сначала, это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе (советник президента США по нацбезопасности) Джейк Салливан, если РФ попытается расширить этот фронт, Украине будет разрешено достигать целей на большем расстоянии", – сказал О'Брайен.

Недавно США заявили, что Украина может применять их оружие для ударов по российским силам, которые обстреливают украинские войска в любой точке границы с РФ, а не только на российской территории вблизи Харьковской области.

Ранее президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.