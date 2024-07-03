Держдеп: Україні дозволять бити на більшу відстань, ​​якщо РФ спробує розширити фронт

Україна отримає від Сполучених Штатів дозвіл бити по цілях у Росії на більшу відстань, якщо Москва намагатиметься розширити фронт.

Як пише "Європейська правда", про це під час слухань у комітеті Палати представників з міжнародних відносин заявив помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн, повідомляє "Голос Америки".

Конгресмен-республіканець Томас Кін запитав представника Держдепу, скільки російських авіабаз знаходяться в зоні дії ракет ATACMS, які адміністрація президента США не дає вразити Україні.

"Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань", – заявив у відповідь О'Браєн.

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Водночас він зазначив, що Москва втрачає здатність наступати через знищення Києвом російських потужностей поблизу кордону.

"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності РФ підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь", – вказав помічник держсекретаря.

За його словами, пріоритетом США було надати озброєння та зосередити його "в зонах найгострішої необхідності".

"Спершу, це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня (радник президента США з нацбезпеки) Джейк Салліван, якщо РФ спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані", – сказав О'Браєн.

Нещодавно США заявили, що Україна може застосовувати їхню зброю для ударів по російських силах, які обстрілюють українські війська в будь-якій точці кордону з РФ, а не лише на російській території поблизу Харківської області.

Раніше президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.