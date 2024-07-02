Шольц так и не объявил план компенсаций для пострадавших от нацистских преступлений в Польше

Немецкий канцлер Олаф Шольц не объявил ожидаемого предложения по финансовой компенсации еще живым польским жертвам нацистских преступлений, что осложнило усилия, направленные на потепление отношений между Берлином и Варшавой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Германия "постарается оказать поддержку жертвам", заявил Шольц на пресс-конференции вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, не дав конкретных обещаний или деталей относительно того, когда можно ожидать такую компенсацию.

Накануне визита немецкие чиновники заявили, что ожидают, что Шольц объявит план компенсации выжившим жертвам нацистской Германии в рамках более широких усилий, направленных на налаживание долговременных напряженных связей. Отношения между странами резко ухудшились во времена бывшего польского правительства, которым руководила националистическая партия "Право и справедливость" ("ПиС").

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Германия была любимой мишенью правительства "ПиС", лидеры партии требовали от Берлина выплатить более 1 триллиона евро военных репараций. Германия отвергла эти требования, назвав вопрос "закрытым" из-за ряда послевоенных соглашений.

Нынешнее польское правительство отказалось от репараций, но министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал Германию найти "творческое решение" для компенсации польскому народу за его страдания.

Но поздно вечером в понедельник появились признаки того, что объявление о компенсации может быть отложено, поскольку переговоры между сторонами затянулись до позднего вечера.

У чиновников немецкого коалиционного правительства, которое сейчас застряло в сложных переговорах по бюджету, имелись оговорки по поводу размера любых финансовых обязательств – и опасения, что это может повлечь дальнейшие требования о компенсации со стороны других стран, оккупированных нацистской Германией, включая Грецию, по словам двух человек, знакомых с немецкой позицией.

Пока неизвестно, то ли немецкая сторона не смогла предоставить конкретное предложение, то ли Варшава отклонила немецкое предложение как недостаточное.

Туск попытался представить этот диалог в позитивном свете, даже несмотря на то, что он сталкивается с нападками со стороны своих политических оппонентов на родине.

"Я не разочарован", – сказал он о том, что не удалось достичь немедленного соглашения о компенсации. "Это все шаги, которые идут в правильном направлении", – сказал он.

"ПиС", которая сейчас находится в оппозиции, осудила неспособность заставить Германию заплатить.

"Шольц вел себя с поляками унизительно, а Туск все еще доволен этим", – написала бывшая премьер-министр Беата Шидло в X (Twitter).

Туск сделал восстановление отношений с Берлином ключевой частью своих усилий, направленных на возвращение Польши в европейский мейнстрим. Но спустя 79 лет после окончания войны, которая унесла жизни 6 миллионов поляков (половина из них – польские евреи), этот вопрос все еще остается незаживающей раной.

"Нет такого жеста, который бы удовлетворил поляков, нет такой суммы денег, которая бы компенсировала все, что произошло во время Второй мировой войны. И здесь между нами также нет спора", – сказал Туск.

Как сообщалось, цель поездки Шольца в Варшаву - улучшить отношения между странами после напряжения, накопившегося за годы пребывания у власти партии "Право и справедливость".

Вместе с канцлером в Польшу прибыли около десятка членов правительства на первые с 2018 года польско-немецкие межправительственные консультации.