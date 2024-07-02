Шольц планирует объявить о компенсациях для пострадавших от нацистских преступлений в Польше

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Варшаву анонсирует дополнительную поддержку для укрепления восточных границ Польши, а также компенсации для лиц, пострадавших от преступлений нацистской Германии.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Во время визита, который запланирован на вторник, Шольц планирует объявить ряд шагов для улучшения отношений между Берлином и Варшавой после напряжения, накопившегося за период пребывания у власти партии "Право и справедливость".

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По данным немецких СМИ, это будет пакет мер на несколько сотен миллионов евро, включающий компенсации для до сих пор живых жертв нацистских преступлений в Польше, мемориал в Берлине, посвященный преступлениям нацистов во время оккупации Польши, а также вклад в укрепление обороноспособности Польши.

В Берлине говорят, что сотрудничество в сфере безопасности будет центральной темой визита. Среди прочего, речь будет идти о сотрудничестве в вопросах противовоздушной обороны. Олаф Шольц заинтересован, чтобы Польша присоединилась к проекту Sky Shield, предусматривающему совместную закупку и эксплуатацию систем, а Туск особенно сосредоточен на отдельной стратегической линии обороны вдоль границ с Калининградской областью РФ и Беларусью, где также нужны системы ПВО.

Объявления ожидают во время пресс-конференции Шольца и Туска.

Вместе с канцлером в Польшу направляется большая правительственная делегация из более 10 человек – для первых с 2018 года польско-немецких межправительственных консультаций.

Как известно, партия "Право и справедливость" нередко использовала выпады в адрес Германии как элемент политики. Среди прочего, тогда польские власти потребовали от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро. Берлин отклонил требование, настаивая, что вопрос уже был решен серией послевоенных договоренностей.

Новое правительство отказалось от идеи репараций, однако глава МИД Радослав Сикорский призвал Берлин найти альтернативное "креативное решение".

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков все же считают, что Германия до сих пор должна Польше компенсации за все причиненные бедствия.